Vieri: "Berardi è stato il più vivo in attacco, ma è chiaro il problema dell'Italia"

"Certe partite vanno vinte a qualsiasi costo, anche con un solo gol".

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex centravanti della Nazionale Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv, ha analizzato così la non partecipazione dell'Italia al prossimo Mondiale dopo la sconfitta di ieri con la Macedonia: "L'Italia ha un problema là davanti. Anche ieri ha fatto la sua partita, ma questa Nazionale non riesce a fare gol. Ormai è chiaro a tutti. Contro la Macedonia Berardi è stato il più vivo in attacco, mentre gli altri avrebbero potuto e dovuto fare molto di più. Dopo l'Europeo abbiamo iniziato a fare fatica a trovare la via della rete. Certe partite vanno vinte a qualsiasi costo, anche con un solo gol".