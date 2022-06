Vieri: "Come ogni anno il Napoli è un'incognita! E' fortissimo, ma mi aspettavo di più..."

Christian Vieri ha risposto alle domande dei cronisti a margine della presentazione della prima tappa della "Bobo Summer Cup" a Viareggio.

Cosa ne pensi dell'Inter che sta nascendo? "Bisogna aspettare e vedere. Lukaku vuole tornare, Lautaro non sappiamo se resta o se va via. Ieri l'agente di Dybala era in sede dell'Inter, vediamo. Dobbiamo solo aspettare".

Intanto però resta Bastoni. Questa è una buona notizia "Bastoni è giovane e forte. L'Inter è una super squadra, ma non verrà smantellata. Se parte un giocatore, ne arriva un altro importante. L'Inter è uno squadrone, non ha problemi".

Quanto migliora la Juventus con gli arrivi di Pogba e Di Maria? "La Juventus è fortissima, lo sarà ancora di più se dovessero arrivare questi giocatori. Deve solo giocare meglio, perché la Juve non può giocare così".

Il Milan? "Pioli è incredibile, Maldini ha lavorato alla grande. Hanno vinto di squadra. Per competere in Champions cosa serve? Pazienza, un passo alla volta. Ora è arrivata RedBird. In questi due anni hanno preso giovani interessanti e giusti e hanno raggiunto un obiettivo incredibile. Non ci sono più i soldi da spendere, in Italia forse li ha solo la Juventus".

Il Napoli? "Resta un'incognita, come tutti gli anni. È una squadra fortissima, ha lottato fino all'ultimo mese. Mi aspettavo di più, ma ha sbagliato quelle partite in casa con Fiorentina e Roma".