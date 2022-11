Vieri concorda con Klopp: “Il Napoli può arrivare fino in fondo in Champions”

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato del momento del Napoli atteso dalla gara di questa sera contro il Liverpool

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato del momento del Napoli atteso dalla gara di questa sera contro il Liverpool: “Klopp ha ragione: è la miglior squadra in Europa e gioca il miglior calcio. Per me può andare fino in fondo in Champions League. Il Napoli è devastante in questo momento. Sono curioso di vedere come riprenderanno il prossimo anno dopo la sosta ma in questo momento sono incredibili. Poi Osimhen lì davanti è una belva, è affamato”.