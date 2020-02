Vieri: "Dispiace vedere il Napoli così. Troppi problemi con allenatore e dirigenti"

L'ex attaccante Christian Vieri è intervenuto ai microfoni de il Corriere dello Sport in merito alle vicende di casa Napoli: "Dispiace, perché è stato uno spettacolo vederlo in questi anni. Troppi problemi con allenatore e dirigenti: si va in ritiro, poi non si va… Tante cose gestite malissimo. Detto ciò, il Napoli resta una squadra davvero forte, e forse un anno non proprio perfetto va messo in conto dopo tre stagioni al massimo"