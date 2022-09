Vieri durissimo con Inzaghi: "Cambio al 30'? Ci avrei litigato e spaccato tutto"

"Io non sarei uscito al 30' per ammonizione, già facevo fatica verso la fine della partita...".

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Io non sarei uscito al 30' per ammonizione, già facevo fatica verso la fine della partita...". A dirlo è Christian Vieri, che in un suo intervento alla BoboTV, critica aspramente Inzaghi: "C'è da litigare con l'allenatore e spaccare tutto alla Pinetina per una cosa così. Non so se sia una mossa che fa con gli attaccanti, magari lo fa con i centrocampisti...".

Vieri si concentra poi sui problemi dell'Inter: "Non sono mai stati in condizione fisica e quando hanno vinto lo hanno fatto perché erano più forti, ma stanno andando male. 9 gol presi tra Udinese, Milan e Lazio... Non può essere l'Inter in questa condizione. Per me è una super, super, super squadra che non gioca bene e fa fatica. I giocatori sono sotto il loro livello, mi aspetto molto di più".