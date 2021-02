Vieri durissimo dopo rosso a Freuler: "Arbitro e Var devono smettere di arbitrare!"

Intervenuto su Twitch nella sua consueta BoboTv, Christian Vieri ha criticato aspramente l'espulsione a dir poco dubbia di Freuler che ha condizionato la sfida tra Atalanta e Real Madrid di mercoledì scorso: "Arbitro e VAR hanno rovinato la partita. Come fai a buttare fuori Freuler per una spallata del genere? Come fai a buttarlo fuori soprattutto adesso che c'è il VAR? Né l'arbitro né il VAR, dopo un errore del genere, dovrebbero più arbitrare".