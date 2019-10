Vieri e la suggestione Ibra: "Altro che Milik e Llorente, se viene al Napoli giocano lui e altri dieci"

Direttamente dagli studi di Tiki Taka, trasmissione in onda sulle reti Mediaset, Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, s'è soffermato sulla suggestione Zlatan Ibrahimovic: "Se potesse scegliere Ibra, verrebbe in Italia sicuramente. E in Italia può venire solo al Napoli. Poco spazio con Milik e Llorente? Ma dai, se viene Ibrahimovic gioca lui e altri dieci".