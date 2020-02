Vieri: "Il Napoli ha lasciato troppo il gioco al Barça, doveva aggredire di più!"

Christian Vieri, ex attaccante, ha commentato ai microfoni di Canale 5 il pareggio del Napoli contro il Barcellona: "Il Napoli ha lasciato troppo il gioco al Barcellona, il Napoli doveva più avanti, aggredire e cercare di metterli in difficoltà. L'1-1 tutto sommato non benissimo. Mertens? Gol meraviglioso, è un grande campione, peccato sia uscito".