Vieri: "Juve, mercato importante. Si giocherà lo scudetto con queste 3 squadre"

Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Juventus tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita del derby d'Italia: "La Juventus deve lottare per vincere il campionato, ha preso dei giocatori importanti. Non è facile venire a San Siro e riuscire a pareggiare questa partita, solo una grande squadra può fare una cosa così. Quindi la Juventus lotta per lo scudetto insieme al Milan, all'Inter e al Napoli secondo me".