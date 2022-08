Vieri: "Messi il bomber migliore di tutti i tempi davanti a Maradona e Ronaldo dell'Inter"

Bobo Vieri ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando del programma Bobo Tv e di calcio in generale.





Sul successo della Bobo Tv: come se lo spiega?

"Bella domanda… È nata durante il lockdown, per passare il tempo in diretta su Instagram: chiacchiere in libertà con gli amici, aneddoti, cazzeggio. 70-80 mila persone a botta. Poi siamo passati su Twitch, piattaforma di gaming. Boom, la Bobo Tv mi è esplosa in mano: 2-300 mila persone a puntata. Ho avuto ospiti Guardiola e Mancini, con Ronaldo abbiamo fatto un milione di contatti. Funziona perché non si fanno domande del cavolo o fasulle, nessuno mette in difficoltà nessuno, non offendiamo: il dibattito è sempre leale. E la gente apprezza. Siamo sbarcati nei teatri: abbiamo richieste da tutta Italia e parte dell’Europa".

Il bomber più forte di tutti i tempi

"Io metto Messi davanti a Maradona e Ronaldo, il Ronaldo dell’Inter. Si può non essere d’accordo, ma se fossimo sempre tutti d’accordo sai che barba?".