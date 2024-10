Vieri: "Napoli da scudetto, senza coppe è l'ideale per Conte. Lukaku sta tornando"

vedi letture

All'interno dell'edizione odierna del Corriere della Sera è possibile leggere un'intervista a Bobo Vieri. Queste le sue parole, iniziando da una considerazione su Mateo Retegui: "Sembra davvero aver fatto un bel salto in avanti, ma non sono sorpreso. L’effetto Gasp era da mettere in conto. Retegui all’Atalanta ha incontrato uno dei più grandi tecnici del mondo e non a caso sta segnando parecchio, con continuità, oltre a garantire un gran lavoro in generale per la squadra. È importante per la Nazionale. E ora aspettiamo pure Scamacca. Se la Nazionale è uscita dal tunnel? Ancora non mi sbilancio, anche perché la Nations League non mi fa impazzire. Per me contano solo le qualificazioni mondiali, quelle non bisogna fallirle. Certo è che dopo l'Europeo siamo ripartiti bene".

In campionato il Napoli e Conte sembrano spaventare la concorrenza.

"Questo è Antonio. Inoltre, la squadra è libera, può lavorare tutta la settimana, ed è l’ideale in una fase di costruzione, di ripartenza. Sì, non ho dubbi: il Napoli lotterà per lo scudetto. Fattore Lukaku? Conte lo sta risistemando fisicamente e tatticamente. Già si intravede il vero Lukaku: si muove, tiene la palla, fa salire la squadra. Io da lui mi aspetto quasi un gol a partita".