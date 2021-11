Vieri: "Osimhen? Fa tutto! C'era chi disse 'è scarso' dopo poche partite!"

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Christian Vieri ha parlato del Napoli: "Lo dicemmo ad inizio anno, senza cessioni Spalletti poteva vincere subito lo Scudetto. Ora lo dicono tutti. Spalletti è uno con i coglioni e la squadra è fortissima. Osimhen dopo 6 partite dicevano 'è scarso', ma come si fa a dire cose del genere? Il campionato italiano non è come 20 anni fa, ma tatticamente è sempre difficilissimo e serviva un po' di pazienza. Ora Osimhen fa gol, va in profondità, gioca per la squadra, si abbassa, crea spazi. Poi che Koulibaly sia forte mica lo scopriamo oggi".