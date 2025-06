Vieri: "Se Conte è rimasto è perchè ADL spenderà parecchio"

Christian Vieri, ai microfoni del Corriere della Sera, ha analizzato la corsa al prossimo campionato, parlando della lotta tra Napoli ed Inter.

Come vede i nerazzurri dopo la batosta in Champions League?

"La ferita si sta rimarginando. Una ferita molto profonda, ma con il tempo tutto passa. E in questo senso il Mondiale e prestazioni come quella dell’altra sera aiutano. Resto convinto che la rosa dell’Inter sia sempre la migliore, da scudetto".

E il Napoli?

"Il Napoli è in prima fila, accanto all’Inter. C’è Antonio Conte d’altronde. Se è rimasto vuol dire che De Laurentiis ha messo sul tavolo argomenti concreti, molto interessanti. Il presidente del Napoli spenderà parecchio, senza però buttare via i soldi. Come è giusto che sia. Secondo me, gli azzurri saranno protagonisti reali pure in Champions".