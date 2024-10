Vieri su Cassano e Adani: “Nessuno deve toccare la mia famiglia! Per me non esistono più”

L'ex attaccante Christian Vieri è stato intervistato dal Corriere della Sera e nel corso della chiacchierata è tornato a parlare anche dei suoi ex compagni di dirette social Daniele Adani e Antonio Cassano, con i quali ha rotto nei mesi scorsi e con cui non manca di tirarsi frecciatine a distanza.

Vieri, in tal senso, è però lapidario: "Ho sentito parlare troppo a sproposito, la mia famiglia non deve essere toccata da nessuno. Ci ho già messo un punto, per me non esistono più".

L'ex centravanti si è pure soffermato sui candidati a diventare punto di riferimento per l'attacco della Nazionale italiana: "Per abbondanza resta un periodo non brillante, ma Retegui sembra aver fatto un bel passo in avanti. E ora aspettiamo pure Scamacca...".