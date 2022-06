Vigidal su Maximiano: “Sarebbe un colpo del Napoli, verrebbe per giocarsi il posto da titolare”

"E’ un portiere cresciuto nello Sporting Lisbona, ha sempre fatto il capitano e ha giocato in tutte le nazionali portoghesi".

Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del portiere portoghese Luis Maximiano: "E’ un’opportunità per il Napoli. E’ un portiere cresciuto nello Sporting Lisbona, ha sempre fatto il capitano e ha giocato in tutte le nazionali portoghesi. Da giovane ha preso la porta dello Sporting, ma la pandemia l’ha un po’ messo fuori e al suo posto ha giocato lo spagnolo Adàn che gli ha tolto la titolarità. Quando è arrivata l’opportunità di giocare in Spagna l’ha presa subito e ha fatto una stagione molto interessante. E’ un portiere giovane, ha tanto talento e ha tanto da crescere, potrebbe davvero essere un colpo importante per il Napoli.

Sarebbe disposto ad arrivare come secondo di Meret? E’ intelligente, non è un ragazzino, rispetterà chi è arrivato prima senza però mai pensando di non poter giocarsela. Ha il senso della competitività, si giocherà il posto lavorando fortissimo in ogni allenamento facendo capire all’allenatore che può contare su di lui".