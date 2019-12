Vigliotti avverte: "Il Napoli non si limiterà a Lobotka ma bisogna far presto!"

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, ponendo l'attenzione sul prossimo calciomercato in casa azzurra: "Di Lobotka conosciamo le figurine a memoria, ormai sono due anni che se ne parla. Mi sembra che questa sia la volta buona. L'inserimento di Lobotka, insieme a quello di Allan che diventa sempre di più napoletano, Zielinski e Fabiàn dovranno cominciare ad alternarsi. Non credo che il Napoli si limiterà esclusivamente all'arrivo di Lobotka. Credo che il Napoli farà qualcosa oltre Lobotka, ma non voglio essere impaziente o pressante nelle richieste, ma se deve intervenire bisogna farlo subito".