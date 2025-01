Vigliotti: “Danilo è già del Napoli! Bisogna solo capire una cosa”

Il giornalista Gianluca Vigliotti, presente in studio durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della partita vinta dal Napoli contro la Fiorentina e non solo: “Al di là delle pagelle dei singoli calciatori, nel Napoli c’è un totem assoluto che è Antonio Conte. Lui ha vinto prima, durante e dopo la gara di Firenze e grazie a lui gli azzurri chiudono il girone d’andata a 44 punti. L’allenatore è diventato un punto di riferimento unico ed esclusivo: per Firenze dopo Politano ha perso Kvara e decide di mettere Spinazzola, in città tra radio e TV la gente aveva le mani nei capelli ma l’ex Roma ha disputato una grande gara annientando Dodò sulla corsia destra. Non si può dire praticamente nulla.

Se il Napoli è una grande squadra o un gruppo allenato bene? Il Napoli, dei dodici gol subiti, ne ha subiti in 17 partite soltanto sei. Questo è sintomo di una grande organizzazione di squadra.

Fiorentina-Napoli? Anche considerando i meriti degli azzurri, va detto che ci sono stati dei grandi errori da parte di Palladino, che ha cambiato tutto: modulo, uomini, modo di giocare. Chi in campo col Verona? Io Kvara lo metterei sempre in campo. Penso però che se Politano starà bene, giocheranno lui e Neres. L’anno scorso, nella tragedia sportiva del Napoli, il georgiano è stato uno dei pochi a salvarsi. È un calciatore che non va assolutamente dimenticato.

Corsa Scudetto con Inter e Atalanta? Secondo me le dieci partite in meno che dovrà disputare il Napoli in stagione, potrebbero risultare decisive.

Danilo? È già del Napoli perché c’è già un accordo per luglio. Bisogna solo capire fino a quando la Juventus tirerà la corda.

Pellegrini? Non arriverà più in azzurro”.