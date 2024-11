Vigliotti dubbioso: "Difficile vedere Lobotka titolare contro l'Inter"

Il Napoli spera di riavere Stanislav Lobotka per la trasferta di San Siro. Il centrocampista ha saltato le ultime quattro gare contro Empoli, Lecce, Milan e Atalanta ed è ancora in dubbio per la trasferta di domenica sera a San Siro, con gli azzurri impegnati contro l'Inter in quello che è uno scontro al vertice tra prima e seconda.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sulla questione Lobotka, si è così espresso Gianluca Vigliotti: "Il mio pensiero è che non so se Lobotka riuscirà a essere titolare contro l’Inter. Dopo uno stiramento subito San Siro per 90 minuti? Aspettiamo i prossimi allenamenti" ha dichiarato.