Vigliotti: "Gli undici di Gattuso sono ormai definiti, da capire la situazione di Hysaj"

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento della squadra di Gattuso: "Si gioca venerdì, c'è tutto il tempo per respirare e recuperare. Conoscendo l'importanza della partita contro il Brescia, credo che il fanta Gattuso sia abbastanza semplice. C'è qualcuno che deve riprendersi, vedremo cosa succederà per Hysaj, ma in linea di massima mi sembra che gli undici li abbiamo definiti, la formazione è fatta"