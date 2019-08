Vigliotti: "Lozano sarebbe pronto già domani mattina, per James o Icardi sarebbe diverso..."

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento del Napoli: "Se arrivasse Lozano sarebbe più pronto di me, di te e tutti gli altri messi insieme, ha fatto i preliminari di Champions e sarebbe pronto domani mattina. Su James ed Icardi il discorso sarebbe diverso. Conoscendo Conte, prima che Lukaku entri in pianta stabile nella formazione titolare servirà tempo. Lozano sarebbe pronto, arrivasse un altro come James o Icardi il discorso sarebbe differente".