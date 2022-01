Vigliotti: "Nigeria non poteva prendersi responsabilità di convocare Osimhen infortunato"

Gianluca Vigliotti, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul forfait di Osimhen in Coppa d'Africa nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Osimhen non aveva garanzie per giocare e la Nigeria non poteva prendersi la responsabilità di convocarlo, sapendo che si tratta di un giocatore che potrebbe non essere ancora pronto. Io ricordo che il Napoli nel comunicato parlò di una prognosi di circa 90 giorni. Osimhen avrebbe voluto difendere i colori della sua nazione, ma credo che sia più importante difendere la propria salute".