Vigliotti: "Se Maignan fa il Maignan Kvara non avrebbe segnato! Rinnovo? C'è una certezza"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Maignan ci ha messo del suo sul goal di Kvaratskhelia perchè gli passa la palla sotto la mano. L’azione di Kvara è stata bella e cercata, ma se Maignan fa il Maignan la para. Rinnovo di Kvaratskhelia? C’è una certezza che è la volontà di Kvaratskhelia di restare a Napoli, sta benissimo e non vuol essere rotto le scatole da nessuno. E’ assolutamente concentrato sulla stagione del Napoli.

Lobotka? Era normale che non venisse convocato con l’Atalanta, poi avendo Gilmour ci sta che lasci lo slovacco recuperare con calma. Vigliotti? Io ero in diretta ed ho fermato la trasmissione per raccontare il goal di Gianluca con la Cavese”.