Vigliotti: "Se Osimhen restasse, per Conte sarebbe un gran punto di partenza"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il futuro di Osimhen? Gli scenari che si stanno aprendo lasciano pensare che il calciatore possa presentarsi anche a Dimaro. Da domani inizia la storia Conte a Napoli e tutto potevamo aspettarci, visto l'entusiasmo clamoroso che ha portato il tecnico, che il Napoli andasse incontro ad una serie di problematiche e quella Osimhen è una di queste.

Se restasse a Napoli sarebbe un punto di partenza enorme per Conte, il nigeriano è tra i migliori tre centravanti al mondo. Il suo ingaggio però sarebbe sproporzionato rispetto a quello dei compagni, la firma per il rinnovo è arrivata per non perdere il calciatore a parametro zero. Ero convinto che Osimhen avesse già pronta la squadra, invece non è così. Scambio Osimhen-Grenwood? Non so se Grenwood piaccia o meno a Conte, il giocatore è forte nonostante abbia una storia un po' strana".