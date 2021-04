Vives: "Belotti suda sempre la maglia, vorrei vederlo al Napoli"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Giuseppe Vives, ex calciatore: “Per la storia del Torino fa male vedere una cosa così. Sicuramente qualcosa non è andata bene, non ha la squadra per stare così giù. Spero con tutto il cuore che riesca a salvarsi, il Torino non merita di stare nei bassifondi. Questo campionato è atipico, manca il sostegno dei tifosi. Sicuramente è mancato qualcosa anche in questo senso. Però c’è da capire cosa è stato sbagliato.

Napoli? I tanti infortuni hanno influito sulla stagione, ha un reparto offensivo di grandissimo livello. Da tifoso del Napoli mi auguro che possa arrivare tra le prime 4. Belotti al Napoli? Ci ho giocato, da tifoso azzurro so bene che si suda la maglia al massimo. Poi è un grandissimo giocatore, mi sarebbe piaciuto vederlo con la maglia azzurra. So il trascinatore che può essere, a Napoli si esalterebbe. Speriamo che ci sia la possibilità di vederlo con la maglia del Napoli. Lo sento ma non gli ho mai chiesto se ci fosse la possibilità di venire a Napoli o no.