Viviani: "Allan non mi preoccupa, presto sarà al top per aggressività e resistenza"

Fabio Viviani, ex vice allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Ultim'ora su Kiss Kiss Napoli: "Credo non sia più calcio d'agosto ma semplicemente l'intero movimento calcistico italiano si sta avvicinando ad un calcio più europeo con la mentalità di fare un goal più dell'avversario.



Allan? Un giocatore come il brasiliano fa della resistenza e dell'aggresività le sue caratteristiche principali. Non credo ci vorrà tanto tempo prima di rivederlo al massimo ma comunque non mi preoccuperei più di tanto.



Centrocampo Napoli? Il centrocampo del Napoli è uno dei più qualitativi in Europa. Si sta cercando di fare un passo molto importante verso il continuo possesso palla proprio come vuole Ancelotti.



Fabian? E' un giocatore che prima del suo arrivo a Napoli non conoscevo. Nella scorsa stagione ha fatto una crescita impressionante, ha dei margini in termini di miglioramento e consapevolezza enormi".