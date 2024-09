Viviani ricorda: "Il momento più alto della nostra esperienza con ADL è stato a Genova"

"Conte ha bisogno di tempo ed è giusto concederglielo, anche perché deve inserire gli ultimi arrivati".

“L’era De Laurentiis è certamente molto positiva, se pensiamo da dove è partito e dove è ora il club il percorso è eccezionale. Un ricordo in particolare nella mia esperienza da vice di Reja? Il gol in rovesciata di Paolo Cannavaro contro la Juventus in Coppa Italia ma - ha detto l’allenatore Fabio Viviani a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - soprattutto il coronamento della nostra esperienza è stata la promozione in A a Genova. Il sogno per tutti gli appassionati di calcio è quello di vedere una festa del genere, con entrambe le tifoserie in giubilo. Fummo molto orgogliosi di aver riportato il Napoli dove deve stare, in massima serie.

Il Napoli attuale promette bene: sta battendo il percorso giusto, deve crescere gradualmente, di certo, in questo senso, Conte non è contento di non aver potuto lavorare con tutta la rosa in questa pausa. Mi aspetto un Napoli che cresca ancora già nella partita di Cagliari, ma la vettura sarà a regime tra qualche settimana. Conte ha bisogno di tempo ed è giusto concederglielo, anche perché deve inserire gli ultimi arrivati. Poi di certo vedremo un Napoli aggressivo, che non mollerà mai: sarà una squadra che certamente piacerà tanto ai tifosi”