Viviani: "Scudetto? Ricordiamoci una cosa relativa all'estate"

vedi letture

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto l’allenatore Fabio Viviani: “Il Napoli abbandona il sogno Scudetto? Assolutamente no, il campionato è lunghissimo e ci sono solo 3 punti di distanza. Lo Scudetto non era nelle aspettative ad inizio anno, bisogna ricordarlo, ad oggi gli azzurri si trovano lì e continueranno a giocarselo fino alla fine pur sapendo che l’Inter è più competitiva vista la rosa lunga”.

Sul modulo: “Il Napoli nel corso della stagione ha utilizzato moduli diversi alternando difesa a quattro e difesa a tre, secondo me deve continuare così perché è un’arma in più. Non credo che il pareggio sia dipeso dal sistema, sicuramente Di Francesco è un allenatore preparato come Conte e ci sta pareggiare fuori casa con una squadra che è in lotta per la salvezza”.

Su Lukaku: “Se sia o meno un attaccante da 20 non lo so, non lo conosce nessuno più di Antonio Conte. Romelu è un giocatore che tiene impegnata la difesa avversaria al di là dei gol, seppur i gol sono molto molto importanti. Resta però che tutto il lavoro che fa incide sull’esito positivo della squadra”.