Vlahovic-Juve, l'economista: “Il problema è chi dovrebbe controllare, la Consob non interviene"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Vincenzo Imperatore, economista: "I risparmiatori che hanno acquistato le azioni Juventus dovrebbero preoccuparsi, così come chi ha messo il titolo in borsa. Il proprietario, Exor e Agnelli, hanno messo questi 400 milioni per sanare i debiti. Il problema è chi non fa rispettare le regole. La Consob, che dovrebbe tutelare gli azionisti della Juve, dovrebbe chiedersi se quest'azienda che produce perdite ogni anno e che viene, fortunatamente, ricapitalizzata ogni anno, fino a quando può durare l'effetto di emissione di liquidità? Non sono bazzecole queste cifre, non è una cosa da sostenere a lungo. In secondo luogo, è vero che ripianano la perdita e hanno fatto un tesoretto per acquistare Vlahovic, ma se l'anno prossimo la gestione è sempre questa e la Juventus dovesse non qualificarsi in Champions mantenendo questi costi, si farà un altro aumento di capitale?

Quanto un titolo di un'azienda che deve essere ricapitalizzata ogni anno o quasi, è attrattiva per un risparmiatore? Il problema non è la Juve, ma di chi deve controllare la Juve: Consob e soprattutto quella pantomima che è il FairPlay finanziario. Loro stanno semplicemente osservando quanto il codice civile prevede: hanno fatto un aumento di capitale, parte di questo aumento di capitale copre le perdite e parte servirà per lo sviluppo dell'attività. Ma fino a quando puoi chiedere a questo proprietario di riproporre la stessa situazione? Questo bisognerebbe chiedersi".