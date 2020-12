Vocalelli: "Il primo posto conta per il sorteggio, ma c'è un altro motivo in chiave Napoli"

Nel corso di ‘Radio Goal’, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Alessandro Vocalelli, editorialista de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli è una squadra di una qualità straordinaria, tra le prime tre del campionato, se trova anche la concentrazione e l’attenzione che reclama Gattuso è una squadra che non ha limiti.

Battere la Real Sociedad per vincere il girone di Europa League? E’ chiaro che un piccolo vantaggio è arrivare primi nel girone, è anche una situazione di autostima per la squadra. Forse questa squadra non sa neanche lei quanto è forte e quindi il primo posto serve a rafforzare questa convinzione.

Insigne leader? Ha raggiunto un livello di qualità assoluto, è calato nella parte di capitano e condottiero della squadra. Le qualità di Insigne sono indiscutibili, il Napoli davanti a una tale varietà di soluzioni che lo rendono davvero straordinario.

Chi schierare nel Napoli a centrocampo? Sceglierei sempre Zielinski, ha qualità tecniche fenomenali. Poi ha una capacità di adattabilità nel corso della partita notevole. Forse non è un caso che nella gara contro il Milan non c’era e il Napoli ha pagato questa assenza.

L’episodio di razzismo in Psg-Basaksehir? Incredibile cosa è accaduto, purtroppo ancora succedono certe cose, quello che non è mai successo è che entrambe le squadre abbiano preso la decisione di uscire dal campo. E’ un messaggio fortissimo per dare ancora più evidenza di quello che è successo, è bello perché c’è una sensibilità importante. Il gesto è ancora più eclatante perché fatto anche dai grandi campioni del Psg”.