Vocalelli ottimista: "Il Napoli ripartirà, finirà tra le 4 e da febbraio sarà protagonista in Champions"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore Alessandro Vocalelli: "Il Napoli è una squadra forte, con una società forte ed un allenatore bravissimo, ma sono sicuro ne verrà fuori e finirà tra le prime quattro. E' destinato a passare il turno in Champions, recuperare posizioni in campionato ed a febbraio quando ricomincerà la Champions si giocherà le sue carte in un altro ambiente per essere protagonista. Sul campo ho visto una reazione già col Salisburgo e credo la squadra abbia ancora un futuro, ma non bisogna lasciare scorie personali in sospeso. Bisogna chiarirsi".