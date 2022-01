Vocalelli sicuro: "Napoli già completo, non aveva necessità di fare acquisti a gennaio"

Alessandro Vocalelli, editorialista per La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juventus diventa l'incomoda vera per le prime quattro. Abbiamo sempre pensato che le prime quattro fossero garantite nell'obiettivo. Avendo risolto il problema attaccante, la Juve diventa una candidata a uno dei quattro posti, quindi una resterà fuori. Il Napoli non ha necessità assolute sul mercato, per questo ha preso un solo calciatore, è una squadra già completa. Il Milan invece mi ha deluso, perché aveva problemi importanti, specie in difesa, e non è intervenuto".