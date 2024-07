Vocalelli: “Sottovalutata la partenza di Zielinski, il Napoli ha perso certezze a centrocampo”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Alessandro Vocalelli, giornalista, con alcune osservazioni interessanti riguardo al Napoli: “A me sembra che la difesa del Napoli sia già stata ultimata. La squadra dovrà giocare solo una partita a settimana, quindi non servono troppi giocatori in rosa. Hermoso potrebbe essere un elemento di completezza, ma la maggiore garanzia è Antonio Conte”.

Su Conte: “Viene spesso descritto come un allenatore che chiede il massimo dal punto di vista atletico e fisico, e che mette sotto pressione i giocatori. Tuttavia, si trascura il fatto che è anche un grande studioso di tattiche, ed è stato uno dei primi a sperimentare la difesa a tre. Forse il suo limite è la gestione di un doppio impegno settimanale, come potrebbe essere una coppa europea. Nella vita di tutti i giorni è una persona normale, che chiede molto a se stesso e che esige rispetto e serietà nei rapporti con gli altri. Credo sia la persona ideale per iniziare da capo a Napoli”.

Su Brescianini: “Ho notato che le attenzioni del Napoli sono tutte concentrate sulla vicenda Lukaku-Osimhen. Si è sottovalutata la partenza di Zielinski: il Napoli ha perso delle certezze in quella zona di campo. Brescianini è un buon rinforzo, ma non so se basterà. Ho letto che il Napoli si sta inserendo anche per Fofana, cercando di strapparlo al Milan, e questo significa che c’è la consapevolezza che il reparto deve essere rinforzato”.

Su Gilmour, Berardi, Amrabat e Brescianini: “Come dicevo prima, Brescianini è un buon giocatore, anche se forse gli manca un po’ di esperienza internazionale. Amrabat mi piace molto: ha tutto, forza, tempi, controllo della posizione e del gioco. Sono tutti nomi che andrebbero bene per il Napoli. Conoscendo il mister, vuole anche creare un po’ di concorrenza nello spogliatoio per ottenere sempre il massimo da tutti, e questi quattro profili sono all’altezza”.

Su Simeone e Cheddira: “Ho dei dubbi sulla trattativa Simeone-Lazio. Se davanti hai Lukaku e una partita a settimana da giocare, senz’ombra di dubbio, e hai già Cheddira e Raspadori, non c’è bisogno di acquistare altro”.