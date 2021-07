Vocalelli su Jorginho: "E' un giocatore pazzesco, merita il Pallone d'Oro!"

Alessandro Vocalelli, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Jorginho da Pallone d'Oro? Penso di sì, bisogna darlo a chi è stato determinante per i successi delle proprie squadre. Non possiamo limitarci a darlo ai goleador, altrimenti uno come lui non lo vince mai. Se facciamo un'analisi approfondita, Jorginho è da Pallone d'Oro. Lo è per la freddezza che mette nelle partite, per la semplicità con cui fa apparire le cose difficili. E' un giocatore pazzesco".