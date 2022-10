Vocalelli sulla sterilità della Roma: "Se fai una partita difensiva è inevitabile"

TuttoNapoli.net

Alessandro Vocalelli, editorialista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato Roma-Napoli ai microfoni di Radio Radio: "Se fai una partita prettamente difensiva è inevitabile che gli attaccanti soffrano. Abraham non è in un momento brillantissimo, ma gioca in una maniera che non augurerei a nessun centravanti. Gli attaccanti non segnano perché non sono messi in condizione di farlo".