Voci su Conte, Conceicao: "Non mi servono rassicurazioni. È Napoli-Milan, non Antonio-Sergio"

Tammy Abraham titolare con il Napoli al posto di Gimenez? Sergio Conceiçao, alla vigilia della gara del Maradona, dribbla la domanda sulla scelta offensiva del suo Milan: “Abbiamo lavorato con tutti i giocatori a disposizione, in tutti i possibili momenti di gioco. Abbiamo stimolato tanto il sesto momento, che è il talento individuale. Ma non parlo solo di Abraham: sono rimasti undici giocatori di movimento e abbiamo lavorato con loro”.

Che Napoli si aspetta di trovare?

“Di qualità, a immagine del suo allenatore. Intenso, aggressivo, con un attaccante che sa fare bene le sponde (Lukaku, ndr), Raspadori che ha qualità, McTominay che si sa inserire bene come Anguissa, Lobotka che è un maestro del centrocampo. Sappiamo come costruiscono, quali giocatori sono bravi negli ultimi trenta metri. Ci siamo preparati su questi principi dell’avversario, ma guardando alla nostra squadra: creeremo delle difficoltà, siamo pronti per una buona gara. Mi piace sfidare i migliori e il Napoli ora è tra le migliori squadre d’Italia”.

Conte è un nome per un’eventuale successione a lei…

“Io non ho bisogno di rassicurazioni, sono qui per fare il miglior lavoro possibile. Penso che il paragone che qualcuno faccia con Antonio è questo, relativo alla passione che entrambi abbiamo per il nostro mestiere. Al di là del calcio, siamo appassionati di vita. È un modo intenso di vivere e vedo che Antonio è così, ognuno ha le sue caratteristiche. Però non è Antonio-Sergio, ma Napoli-Milan. Io il Conte portoghese? No”.