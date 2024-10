"Volevate giocare per gli squalificati!", lo studio Tv replica al milanista Ordine su Bologna-Milan

Botta e risposta nello studio del Bello del calcio su Televomero con opinioni decisamente discordanti. Il giornalista vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, s'è scagliato contro il rinvio di Bologna-Milan su ordinanza del Sindaco: "Troppi lamenti a Milano? E' un precedente pericolosissimo. Autorizza ogni Sindaco a prendere questi provvedimenti. Se andrà bene si recupererà a febbraio. Voi pensate che una gara di ottobre che si recupera a febbraio è normale per il calcio italiano?"

A quel punto è intervenuto Francesco Modugno di Sky: "Non è un provvedimento di un sindaco qualunque, ma di una città in ginocchio che era in difficoltà a gestire un evento del genere".

Ancora Ordine: "Ti sbagli, non sei informato! Lì si poteva giocare a porte chiuse e c'è stata la fiera delle auto e delle moto".

Modugno contro-replica: "Faccio il tuo stesso mestiere e sono informato quanto te. Sei informato come lo sono io, perché il Bologna avrebbe dovuto giocare a porte chiuse? Se tu parli di campionato alterato per recuperare a febbraio, non era alterato giocando a porte chiuse? Il presupposto è più nobile e alto, ma di che parliamo? Un sindaco deve gestire 35mila persone con difficoltà di viabilità e gli uomini li destina altrove! Pure sul campo neutro, perché il Bologna doveva accettare?".

L'ex dg Marino ha dato invece ragione ad Ordine, ricordando le partite giocate con l'Avellino post-terremoto e auspicando una soluzione dalla Lega, mentre netto l'intervento dell'ex portiere e commentatore tv Nando Orsi: "Ma chi se ne frega della partita! Non mi interessa di niente, chi se ne frega! Perché un Sindaco doveva bloccare la partita secondo te? Ha salvaguardato l'ordine pubblico!" ed infine duro il giornalista Ciccio Marolda: "Dietro le polemiche c'è altro. Il Bologna avrebbe giocato senza quei due squalificati, il Milan era senza due squalificati e non le voleva scontare col Napoli, le ragioni sono assai poco nobili! La fiera poi sta fuori Bologna, non al centro!"