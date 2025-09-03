Volpi: "De Bruyne? Sta bene fisicamente, è eccezionale anche a 34 anni"

L'ex centrocampista Sergio Volpi è intervenuto quest'oggi nel corso di Radio Goal in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: "Mi aspetto da Conte che la squadra sia sempre equilibrata in campo, al di là di quanti centrocampisti ci siano in campo. Una squadra come il Napoli che deve difendere lo scudetto dell'anno scorso ha tutte le qualità per incidere anche in maniera sbilanciata più in avanti, ma bisogna attendere che i nuovi si inseriscano al meglio.

De Bruyne è un calciatore eccezionale al di là dei suoi anni. Sta ancora bene fisicamente ed ha dimostrato nella sua carriera le grandi qualità, per me è un grande acquisto e vedere questi calciatori di nuovo in Italia fa sicuramente piacere".