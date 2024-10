Weah gela i milanisti: "Tutti sanno che amo la Juve, in rossonero ho fatto il mio dovere"

Weah ha parlato brevemente dal palco prima della premiazione, ripercorrendo anche in parte la sua carriera

Ieri sera Rodri ha vinto il Pallone d'Oro 2024, scrivendo così il suo nome per la prima volta nell'albo dei vincitori del più ambito riconoscimento individuale nel mondo del calcio. A premiarlo una leggenda come l'ex attaccante George Weah, vincitore nel 1995.

Weah ha parlato brevemente dal palco prima della premiazione, ripercorrendo anche in parte la sua carriera: "Sono arrivato da un piccolo ghetto all'Europa, raggiungendo certi livelli. Voglio ringraziare tutti i miei allenatori, mi hanno reso quello che sono diventato. Poter vincere il Pallone d'Oro venendo da dove vengo era inimmaginabile. Nel nostro paese (Liberia, ndr) è stato uno strumento di promozione della pace".

E ancora: "Riuscire ad affermarsi qui arrivando dall'Africa è stato molto difficile, ho fronteggiato difensori straordinari. Lavoravo per diventare uno dei migliori in Europa. Il calcio era la mia vita e lo è ancora, io gioco perché solo il calcio mi rende felice. Se ho difficoltà sul lavoro torno a casa e guardo le partite". Quindi gli viene chiesto chi gli piaccia nel panorama attuale: "Kane mi piace, è un attaccante forte e intelligente. Mi piace tanto". E poi tempo di confessare le sue passioni calcistiche: "Sapete della Juventus e del Tottenham, ma anche se amavo il bianconero ho fatto il mio dovere col Milan! Adoravo Platini e sono felice che mio figlio giochi per la Juve".