Wome svela: "Zeman mi voleva al Napoli. Feci gol nell'1-5 al San Paolo, poi fu esonerato"

Pierre Wome, ex calciatore di Roma e Bologna tra le tante altre, ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera ai microfoni di Tmw.

C'è un personaggio del calcio italiano al quale sei maggiormente legato?

"Zdenek Zeman. Mi volle con sé alla Roma quando ero alla Lucchese, in Serie B. Mi piaceva come allenava e come gestiva la squadra. Quando le nostre strade si sono divise ho fatto di tutto per tornare ad essere allenato da lui".

Non ci è più riuscito, però

"Racconto questa storia: è il 2000 e viene ingaggiato dal Napoli. Io sono al Bologna e mi propongo proprio per raggiungerlo. Ci sarebbe stato da lì a poco un Napoli-Bologna e proprio Zeman mi disse: 'Se fai una grande partita ti prendo con me'".

Come finì?

"Fin troppo bene per noi. Vincemmo 1-5 al San Paolo, segnai pure. Zeman venne esonerato qualche settimana dopo, forse anche per quella partita, chissà..."