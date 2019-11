Zaccheroni: "A Liverpool per l'impresa, ma mentalmente il Napoli non è pronto"

Alberto Zaccheroni, allenatore, in vista di Liverpool-Napoli si è espresso così sulla situazione in casa azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per ottenere un risultato positivo al Liverpool serve sicuramente un'impresa. Il Napoli di oggi, soprattutto mentalmente, non mi sembra in grado di andare a fare risultato in Inghilterra. Dal punto di vista tattico bisognerà avere più compattezza e ordine tra i reparti, altrimenti il Napoli può fare tanta fatica".