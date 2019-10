Zaccheroni: "Al Napoli manca abitudine a vincere e perde autostima vedendo la Juve che le vince tutte"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il tecnico Alberto Zaccheroni che ha parlato anche del momento del Napoli: "L'organico è di livello, non al livello della Juventus che è decisamente avanti a tutte con alternative in tutti i reparti e l'abitudine a vincere. Spesso confrontiamo solo i giocatori, ma la Juve ha gente abituata a vincere con continuità, al Napoli manca questo. Ogni tanto per questo ci sono prestazioni meno brillanti e perdi quei punti che ti mettono in seconda fila, perdi autostima vedendo che gli altri non si fermano mai ed al Napoli succede questo. Il Napoli acquista giocatori importanti, ha tanti talenti, ma gli manca qualche partita brillante ogni tanto".