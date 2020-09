Zaccheroni: "Napoli da primi posti se Osimhen esplode. Gattuso ha un grande pregio"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Juve e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del prossimo campionato: "Osimhen non lo conosco, ma ne parlano tutti bene. Se il Napoli ha trovato il terminale giusto, lotterà per i primi posti. Gattuso ha la grande qualità di farsi seguire. I giocatori li cattura. Mica roba da poco".