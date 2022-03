Zaccheroni: "Napoli e Milan hanno commesso l'errore di far rientrare la Juve"

Intervistato da Il Giornale, Alberto Zaccheroni ha parlato della lotta scudetto

Intervistato da Il Giornale, Alberto Zaccheroni ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole: "Sinceramente pensavo che l'Inter potesse avere un passo decisamente diverso, mi aspettavo qualcosa in più dai nerazzurri. Ero convinto che Milan e Napoli avrebbero dato filo da torcere dall'inizio alla fine e così sta accadendo. Hanno commesso l'errore di farà rientrare la Juventus".

Per lei c'è una favorita?

"Certo, l'Inter era ed è la favorita alla vittoria finale perché la qualità e la rosa che hanno i nerazzurri gli altri non ce li hanno. Nel calcio poi contano anche altre cose ma io vedo ancora in pole position la squadra di Simone Inzaghi".