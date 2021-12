Zaccheroni punta sull'Inter: "L'unica con un percorso regolare, tutte le altre con alti e bassi”

Alberto Zaccheroni, ex tecnico tra le altre dell'Inter, a Il Giornale ha commentato il momento della compagine nerazzurra, prima in classifica in Serie A: "Ho visto alti e bassi un po' in tutte le squadre, c'è stata qualche fiammata ma adesso l'unica che ha un percorso regolare mi sembra l'Inter che ha acquisito la consapevolezza di essere forte. Sono liberi di testa, sono in una fase positiva e poi vedo che Simone Inzaghi sta facendo ruotare bene i suoi giocatori".