Zambardino: "Chi ha fatto intendere il passo indietro e creato catastrofismo è stato Conte"

Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, ha parlato nell'edizione odierna del quotidiano del momento difficile del Napoli, soffermandosi sulle ultime dichiarazioni di Antonio Conte: "La città sta celebrando il secondo e sono le parole dell’allenatore ad averlo aperto, è lui che ha amplificato l’effetto della prova dei giocatori. Lui ha lasciato intravedere la possibilità di chiamarsi fuori dal club, lo ha già fatto in carriera.

È lui, Conte, che ha fatto una dichiarazione di resa, lui ha acceso una luce nel buio dello spogliatoio che ha rappresentato come una cantina piena di topi. Ora ci si preoccupa per il catastrofismo della piazza. Ma con queste esternazioni, che cosa volete che facciano i passeggeri della nave, se vedono che il comandante che sbraita invece di tenere la rotta?”.