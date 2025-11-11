Caressa: "Non se ne può più! Gente a terra a ogni minimo contatto, i simulatori vanno espulsi!"
Fabio Caressa, telecronista e conduttore di Sky Sport, ha parlato al Corriere dello Sport.
Il tempo effettivo in Serie A è sceso a 53 minuti. "Tra punizioni, corner e rimesse, per riprendere il gioco ci vogliono almeno 40 secondi. Con 20-25 falli laterali a gara e con 60-70 interruzioni del gioco, si perdono delle buone mezz’ore".
Da telecronista, secondo lei cosa infastidisce di più gli spettatori? "Il non-gioco e l’ostruzionismo. Ma soprattutto le simulazioni, perché fermano il gioco per troppo tempo e perché sono l’emblema della scorrettezza. Anche per noi cronisti è sempre più difficile riempire tutti questi tempi morti"
Come arginarle? "Con il cartellino rosso, per me. Non se ne può più di vedere gente a terra a ogni minimo contatto".
