Conte, l'amico Padovano: "Ci sono dei problemi ma risolverà il tutto, serve pazienza"

Michele Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “L’anno scorso è stato fatto un lavoro eccezionale, ora ci sono dei problemi che Conte ha evidenziato e vanno risolti cercando di fare squadra, sicuramente poi il tutto si allineerà e verrà fatto per il bene del Napoli.

Gli azzurri sono a due punti dalla prima, calma perché il campionato è ancora lungo e in Champions League ci sono ancora possibilità di qualificarsi.

Il Napoli si è un pò inceppato in fase offensiva, ma questo si risolve solo attraverso il lavoro, parliamo degli attaccanti ma anche gli altri devono metterli in condizione di fare gol. Sono convinto che questi problemi verranno risolti e tutto rientrerà nella norma.