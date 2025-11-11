Bacconi: "Conte attacca e trova alibi, così è riuscito a non parlare delle ultime 3 prestazioni. Ma come vuole giocare?”

vedi letture

Nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' su Tele A, è intervenuto Adriano Bacconi, ex match analyst della Nazionale italiana: "Conte cos'ha detto dopo la prestazione col Bologna? Niente. Cos'ha detto della prova con l'Eintracht al di là del catenaccio degli avversari? Niente. E sul Como? Niente. La sua strategia è trovare alibi per non parlare di calcio, è tutto qui.

La settimana scorsa è colpa dei giornalisti, ora dello spogliatoio, ma si gira sempre intorno al problema che è che la squadra non gioca neanche più come l'anno scorso e pure lì non era brillante ma quantomeno era efficace in difesa. Ha perso identità. La domanda a cui dovrebbe rispondere non è su chi si allena meglio, peggio, quelli sono problemi suoi, ma come deve giocare il Napoli? Possesso stile Spalletti o verticale stile Conte per fare sportellate? Oggi è un ibrido, non è nè l'una nè l'altra":