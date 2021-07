Zamboni su Spalletti: “E' un uomo di carattere che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno”

Marco Zamboni, ex difensore di Udinese e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli e ha parlato di Luciano Spalletti: “Ho avuto la sfortuna di lavorare poco con Spalletti, ma mi sono molto affezionato. E’ una persona di grande spessore, un uomo molto divertente, un grande mister e sono sicuro che farà molto bene a Napoli. Credo che un bravo allenatore sia colui che si mette a disposizione dei giocatori che ha a disposizione, in modo da far rendere al massimo tutti i calciatori. Luciano è un uomo di carattere che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Sono molto felice che sia a Napoli, perché l’ho sempre nel cuore”.