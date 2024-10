Zambrotta alla Gazzetta: "Il Napoli è già in testa e non ha le coppe. Conosco Conte..."

vedi letture

"L’Inter ha dominato la scorsa Serie A, è la squadra da battere. Ma c’è il Napoli in testa, che senza coppe può recuperare e preparare meglio le partite. La Juve è vicina: molto bene in Champions, in Serie A potrebbe fare meglio. Però può lottare per lo scudetto". Questa l'analisi sulla lotta per il vertice in Serie A fatta da Gianluca Zambrotta, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Non solo big, ma anche sorprese nella parte alta della classifica. Ecco le preferite dell'ex terzino di Juventus e Nazionale: "L’Udinese e la Lazio di Baroni: sta bene, corre e gioca un ottimo calcio. Poi mi ha colpito la forza del Napoli dopo un anno disastroso. Ha sbagliato al debutto, poi si è ripresa grazie a Conte: sarà tra le antagoniste dell’Inter".

Focus proprio su Conte, con cui ha giocato tanti anni: "È stato il mio capitano alla Juve quando sono arrivato e l’ho avuto in Nazionale: era un trascinatore e un motivatore, un uomo spogliatoio. Sempre sul pezzo, non voleva mai perdere. Queste caratteristiche - conclude Zambrotta, con anche un esempio di quanto avvenuto in estate - le ha tenute da tecnico e cerca sempre di far uscire il massimo dai giocatori. Di Lorenzo voleva andar via e adesso...".